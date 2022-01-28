Влахович поделился своими впечатлениями от подписания контракта с «Ювентусом»

Нападающий Душан Влахович впервые публично высказался в качестве игрока «Ювентуса». Серб заявил, что переход в новую команду стал для него неимоверно радостным событием, которые произошло в его 22-й День рождения.

«Это особенный момент для меня. «Ювентус» олицетворяет гордость, традиции, семью. Этот клуб никогда не сдается, это первое, что приходит на ум. Я счастлив, что стал частью этой истории. Хочу, чтобы мной теперь гордились», - приводит слова форварда издание Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Влахович обошелся туринцам в 75 миллионов евро. В новом коллективе футболист взял себе седьмой номер, - под ним раньше выступал Криштиану Роналду, с уходом которого связывают все проблемы «старой синьоры» в текущем сезоне.