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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович идёт по стопам легендарного Паоло Росси

28 Января 2022 • 23:28 Комментировать
Ювентус
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Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Нападающий Душан Влахович забил уже семнадцать голов в 22 проведенных матчах чемпионата Италии и, тем самым, заработал приглашение в «Ювентус». Тем самым Влахович идет по стопам легендарного Паоло Росси - одного из самых известных игроков за всю историю итальянского чемпионата. Дело в том, что последним молодым (до 22 лет) футболистом, который забил не менее 17 голов за первые 22 матча чемпионата в своем клубе, был Паоло Росси в сезоне 1977/1978 в составе «Виченцы».

Позже Росси успел посидеть в тюрьме, выйти и неожиданно для всех получить приглашение на чемпионат мира в Испании. Там он забил шесть голов, в том числе три сразу в ворота Бразилии, стал лучшим бомбардиром турнира, а Италия взяла Кубок мира.

Что до сезона 1977/1978 в Серии А, то памятен он еще и вторым местом «Виченцы», которая ни до, ни после так высоко не поднималась. А в следующем сезоне она вылетела в Серию Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Паоло Росси Душан Влахович
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