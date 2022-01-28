Влахович идёт по стопам легендарного Паоло Росси

Нападающий Душан Влахович забил уже семнадцать голов в 22 проведенных матчах чемпионата Италии и, тем самым, заработал приглашение в «Ювентус». Тем самым Влахович идет по стопам легендарного Паоло Росси - одного из самых известных игроков за всю историю итальянского чемпионата. Дело в том, что последним молодым (до 22 лет) футболистом, который забил не менее 17 голов за первые 22 матча чемпионата в своем клубе, был Паоло Росси в сезоне 1977/1978 в составе «Виченцы».

Позже Росси успел посидеть в тюрьме, выйти и неожиданно для всех получить приглашение на чемпионат мира в Испании. Там он забил шесть голов, в том числе три сразу в ворота Бразилии, стал лучшим бомбардиром турнира, а Италия взяла Кубок мира.

Что до сезона 1977/1978 в Серии А, то памятен он еще и вторым местом «Виченцы», которая ни до, ни после так высоко не поднималась. А в следующем сезоне она вылетела в Серию Б.