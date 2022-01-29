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Чемпионат Италии. Серия А

Вьери: «После подписания Влаховича у Аллегри больше не будет оправданий»

29 Января 2022 • 14:21 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Бывший нападающий миланского «Интера» Кристиан Вьери отреагировал на новость о переходе Душана Влаховича в туринский «Ювентус». Итальянец заявил, что теперь у главного тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри не будет никаких оправданий.

«Игрок выбрал одну из лучших команд в мире. Теперь Аллегри должен заставить «Ювентус» играть. Достаточно той игры, которую мы видели прежде, она была неприемлемой. Теперь у Аллегри не будет оправданий», – заявил Вьери в эфире Bobo TV.

Напомним, что трансфер Влаховича стоил туринскому «Ювентусу» 75 миллионов евро. Игрок стал 4-м самым дорогим футболистом в истории клуба после Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина и Маттайса де Лихта.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Кристиан Вьери Душан Влахович
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ЮВЕНТУС ВЕРОНА
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