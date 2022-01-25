После Влаховича «Юве» направит внимание на Нандеса

Туринский «Ювентус» после трансфера Душана Влаховича намерен бросить силы на подписание полузащитника «Кальяри» Наитана Нандеса. По сообщениям Football Italia, именно уругваец станет главной целью туринцев на оставшиеся дни трансферного окна.

Отметим, что 26-летний Нандес проводит лишь третий сезон в составе «Кальяри». Ранее футболист выступал в чемпионатах Уругвая и Аргентины.

В этом сезоне Нандес провёл 17 матчей в чемпионате Италии, где сумел отличиться двумя результативными передачами. Немецкий портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.