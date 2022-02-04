​Бонуччи вернулся в строй – он ещё не играл в 2022 году

Опытный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи вернулся в строй. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба туринского клуба.

Из-за мышечной травмы Леонардо Бонуччи пока не провёл ни одного матча в 2022 году. В последний раз защитник выходил на поле ещё 21 декабря.

Ближайший матч чемпионата Италии «Ювентус» проведёт в воскресенье, 6 февраля. Команда Массимилиано Аллегри будет играть против «Вероны» на своём поле.

На текущий момент «Ювентус» располагается на пятой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

В сезоне 2021/2022 Леонардо Бонуччи провёл 21 матч и забил три гола.