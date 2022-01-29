«Тоттенхэм» перебил предложение «Астон Виллы» по Бентанкуру

Лондонский «Тоттенхэм» готов перехватить полузащитника «Ювентуса» Родриго Бентанкура у «Астон Виллы». Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб сделал «бьянконери» предложение в размере 25 миллионов евро, но по информации Фабрицио Романо, «Тоттенхэм» уже перебил эту сумму.

Отметим, что «Тоттенхэм» сейчас также активно работает над завершением сделки по аренде другого игрока «Ювентуса» – Деяна Кулушевски, которого также связывают с лондонским «Арсеналом».

Также сообщается, что если «Ювентус» всё же отпустит Бентанкура в «Тоттенхэм», итальянский клуб заменит уругвайца другим полузащитником – Денисом Закарией из гладбахской «Боруссии».