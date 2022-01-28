Влахович успешно прошёл медосмотр в «Ювентусе», о трансфере объявят в скором времени

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович уладил последние детали своего перехода в «Ювентус» - серб удачно прошел медосмотр в новом клубе, а до этого стороны согласовали все юридические аспекты сделки.

По информации итальянской прессы, туринцы уже начали готовиться к официальной презентации нового футболиста команды. Влахович подписал с местным грандом контракт до середины 2026 года с зарплатой в семь миллионов евро за сезон, такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира.

Напомним, ранее стало известно, что агент форварда еще в октябре достиг предварительной договоренности с «Ювентусом», несмотря на интерес со стороны представителей английской Премьер-лиги.