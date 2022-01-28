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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович успешно прошёл медосмотр в «Ювентусе», о трансфере объявят в скором времени

28 Января 2022 • 20:40 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович уладил последние детали своего перехода в «Ювентус» - серб удачно прошел медосмотр в новом клубе, а до этого стороны согласовали все юридические аспекты сделки.

По информации итальянской прессы, туринцы уже начали готовиться к официальной презентации нового футболиста команды. Влахович подписал с местным грандом контракт до середины 2026 года с зарплатой в семь миллионов евро за сезон, такой информацией у себя в «Твиттере» поделился журналист Николо Скира.

Напомним, ранее стало известно, что агент форварда еще в октябре достиг предварительной договоренности с «Ювентусом», несмотря на интерес со стороны представителей английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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