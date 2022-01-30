Кулушевски подписал контракт с «Тоттенхэмом», о сделке объявят в ближайшее время

Вингер «Ювентуса» Деян Кулушевски покидает туринскую команду в последние дни зимнего трансферного окна. Швед в ближайшее время присоединится к лондонскому «Тоттенхэму.

Согласно данным, предоставленным журналистом Фабрицио Романо, «шпоры» возьмут игрока в аренду, которая будет рассчитана на 18 месяцев. В сделку также включена опция обязательного выкупа, но она станет доступна лишь при определенных условиях, зависящих от выступлений футболиста.

Кулушевски уже поставил свою подпись под контрактом. Клубы на данный момент пытаются как можно скорее уладить последние вопросы с документами и официально объявить о переходе.