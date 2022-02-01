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Чемпионат Италии. Серия А

Будущее Кьеллини в «Ювентусе» определится только после стыковых матчей сборной Италии

01 Февраля 2022 • 06:41 Комментировать
Ювентус
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Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Защитник Джорджо Кьеллини может закончить карьеру в «Ювентусе» уже летом, но только в том случае, если сборная Италии не пробьется на чемпионат мира в Катаре. Для этого ей потребуется пройти через сито стыковых матчей, так как в своей отборочной группе итальянцы уступили Швейцарии.

Если итальянцы смогут пробиться на ЧМ в Катаре, то Кьеллини продлит свой контракт с «Ювентусом» еще на один сезон, дабы иметь стабильную игровую практику перед главным футбольным форумом этого года. Если нет, то, как сообщает La Gazzetta Dello Sport, Кьеллини может повесить бутсы на гвоздь.

Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года, перед этим он успел поиграть в составе «Ливорно» и «Фиорентине».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Джорджо Кьеллини
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