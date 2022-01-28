«Это будет битва до последнего» - Сакки считает, что «Аталанта» даст настоящий бой «Ювентусу» в борьбе за место в ЛЧ

Бывший тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки считает, что борьба за четвертое место в Серии А в этом сезоне будет даже интереснее, чем сражение за «скудетто». Сейчас эту позицию занимает «Аталанта», которая потеряла на четыре очка меньше, чем «Ювентус», но туринцы явно прибавляют, к тому же, они активно действуют на трансферном рынке. В частности, «Ювентус» практически приобрел Душана Влаховича - одного из самых грозных нападающих Серии А.

- Влахович - это сильное, важное приобретение. С таким игроком «Ювентус» должен надежно попадать в Лигу чемпионов. Но сражение за это будет упорнейшим, это будет чемпионат в чемпионате. Я знаю Гасперини, он способен на чудеса. Поэтому я не решусь предсказывать, как закончится сезон, - заявил Сакки, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

В ходе своей тренерской карьеры Сакки, помимо «Милана», тренировал также такие клубы, как «Парма» и мадридский «Атлетико», но, надо заметить, не особо там преуспел.