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Дом Влаховича во Флоренции охраняют патрули

25 Января 2022 • 17:57 Комментировать (1)
Фиорентина
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Лацио
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06.02 21:30

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович подвёргся угрозам после того, как болельщики «фиалок» узнали о его скором переходе в «Ювентус». Фанаты клуба уже обрисовали оскорблениями тренировочную базу, а также продолжают писать футболисту угрозы в социальных сетях.

Из-за этого полиция Флоренции отправила к дому Влаховича наряд патрульных, которые будут обеспечивать безопасность футболиста до переезда в Турин.

Напомним, что трансфер Влаховича обойдётся «Ювентусу» в сумму около 70 миллионов евро. Ради перехода в стан «бьянконери» игрок отклонил предложение от лондонского «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Master8
25 Января 2022 в 18:34
Вот фаны - дауны, конечно. Чувак вашему клубу 70 лямов приносит, а не как крыса убегает бесплатно в другой клуб, а вы недовольны.
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