Дом Влаховича во Флоренции охраняют патрули

Нападающий «Фиорентины» Душан Влахович подвёргся угрозам после того, как болельщики «фиалок» узнали о его скором переходе в «Ювентус». Фанаты клуба уже обрисовали оскорблениями тренировочную базу, а также продолжают писать футболисту угрозы в социальных сетях.

Из-за этого полиция Флоренции отправила к дому Влаховича наряд патрульных, которые будут обеспечивать безопасность футболиста до переезда в Турин.

Напомним, что трансфер Влаховича обойдётся «Ювентусу» в сумму около 70 миллионов евро. Ради перехода в стан «бьянконери» игрок отклонил предложение от лондонского «Арсенала».