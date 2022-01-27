Президент «Кальяри» сообщил, что Нандес вряд ли уйдёт в «Ювентус»

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини сообщил, что уругвайский полузащитник Нандес вряд ли покинет команду в январское трансферное окно. Также руководитель клуба добавил, что если футболист и уйдёт, то «Кальяри» хотел бы окупить хотя бы часть тех денег, которые были заплачены за уругвайца.

«Ситуация с Нандесом похожа на мыльную оперу, которая продолжается не первое трансферное окно. До дедлайна остаётся 3 дня. Нандес является крупнейшей инвестицией в истории «Кальяри», поэтому мы хотели бы компенсировать хотя бы часть из вложенной суммы», – цитирует президента Football Italia.

Напомним, ранее туринский «Ювентус» определил Нандеса своей главной трансферной целью после подписания Душана Влаховича.