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Чемпионат Италии. Серия А

Президент «Кальяри» сообщил, что Нандес вряд ли уйдёт в «Ювентус»

27 Января 2022 • 19:39 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Президент «Кальяри» Томмазо Джулини сообщил, что уругвайский полузащитник Нандес вряд ли покинет команду в январское трансферное окно. Также руководитель клуба добавил, что если футболист и уйдёт, то «Кальяри» хотел бы окупить хотя бы часть тех денег, которые были заплачены за уругвайца.

«Ситуация с Нандесом похожа на мыльную оперу, которая продолжается не первое трансферное окно. До дедлайна остаётся 3 дня. Нандес является крупнейшей инвестицией в истории «Кальяри», поэтому мы хотели бы компенсировать хотя бы часть из вложенной суммы», – цитирует президента Football Italia.

Напомним, ранее туринский «Ювентус» определил Нандеса своей главной трансферной целью после подписания Душана Влаховича.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Наитан Нандес
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