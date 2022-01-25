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Чемпионат Италии. Серия А

«Если на то будет его воля...» - руководство «Фиорентины» готово отпустить Влаховича в «Ювентус»

25 Января 2022 • 00:41 Комментировать
Фиорентина
...
Лацио
2.20 3.70 3.05
06.02 21:30

Не секрет, что «Ювентус» живо интересуется Душаном Влаховичаем - сербский футболист исправно забивает в составе «Фиорентины», а у «Юве» как раз выявились серьезные проблемы с результативностью. Руководство «Фиорентины» готово отпустить Влаховича в «Ювентус», но вопрос, разумеется, в цене сделки. До закрытия трансферного окна остается еще одна неделя.

- Наши ворота открыты, у нас были уже предложения за него, но мы пока не понимаем, чего хочет сам игрок, чего хотят его агенты. Если они хотят продлить контракт - мы открыты и для этого также. Мы просто не готовы потерять его бесплатно, мы не так богаты для этого, и потому нам сперва надо понять, чего они хотят. «Ювентус»? Если он хочет в «Ювентус», мы не против, просто пусть сам нам скажет об этом, - заявил технический директор «Фиорентины» Даниэле Праде, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Влахович выступает за «Фиорентину» с 2018 года, ранее он защищал цвета «Партизана». В пятницу ему исполнится 22 года.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович трансферы футбола - зима 2022
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