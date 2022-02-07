Дебютный гол Влаховича помог «Ювентусу» одолеть «Верону»

В 24-м туре Серии А «Ювентус» играл против крепких середняков из «Вероны» и добился своего. Душан Влахович забил свой дебютный гол за туринцев уже на 13-й минуте. Новичок оказался сам перед воротами и эффектно перебросил голкипера. На 61-й минуте в контратаке уже Денис Закария удвоил перевес «старой синьоры».
Туринцы ворвались в зону Лиги чемпионов, потеснив «Аталанту».
Протокол игры
|(1:0) Влахович Душан13'
|(2:0) Закария Денис61'
Щесны Войцех•Данило Луис•Де Лихт Маттайс•Кьеллини Джорджо 75' (Ругани Даниэле ( 75') •Де Шильо Маттиа•Закария Денис 83' (Кин Мойзе ( 83') •Мело Артур•Рабио Адриен•Дибала Пауло 75' (Куадрадо Хуан ( 75') •Мората Альваро 59' 83' (Маккенни Уэстон ( 83') •Влахович Душан
Монтипо Лоренцо•Чеккерини Федерико 72' (Калинич Никола ( 72') •Гюнтер Корай•Казале Николо 84' (Шутало Бошко ( 84') •Депаоли Фабио • 17'Илич Иван 84' (Прашелик Матеуш ( 84') •Велозу Мигель 46' (Бесса Даниэль ( 46') •Лазович Дарко•Тамез Адриен•Барак Антонин 72' (Рецос Панайотис ( 72') •Ласанья Кевин
06 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".
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