Дебютный гол Влаховича помог «Ювентусу» одолеть «Верону»

В 24-м туре Серии А «Ювентус» играл против крепких середняков из «Вероны» и добился своего. Душан Влахович забил свой дебютный гол за туринцев уже на 13-й минуте. Новичок оказался сам перед воротами и эффектно перебросил голкипера. На 61-й минуте в контратаке уже Денис Закария удвоил перевес «старой синьоры».

Туринцы ворвались в зону Лиги чемпионов, потеснив «Аталанту».