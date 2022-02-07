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Чемпионат Италии. Серия А

Дебютный гол Влаховича помог «Ювентусу» одолеть «Верону»

07 Февраля 2022 • 00:40 Комментировать (2)
Ювентус
2:0
Верона
окончен

В 24-м туре Серии А «Ювентус» играл против крепких середняков из «Вероны» и добился своего. Душан Влахович забил свой дебютный гол за туринцев уже на 13-й минуте. Новичок оказался сам перед воротами и эффектно перебросил голкипера. На 61-й минуте в контратаке уже Денис Закария удвоил перевес «старой синьоры».

Туринцы ворвались в зону Лиги чемпионов, потеснив «Аталанту».

Протокол игры  
Ювентус 2:0Верона
(1:0) Влахович Душан13'   
(2:0) Закария Денис61'   
Щесны ВойцехДанило ЛуисДе Лихт МаттайсКьеллини Джорджо  75' (Ругани Даниэле (  75') Де Шильо МаттиаЗакария Денис  83' (Кин Мойзе (  83') Мело АртурРабио АдриенДибала Пауло  75' (Куадрадо Хуан (  75') Мората Альваро   59'  83' (Маккенни Уэстон (  83') Влахович Душан
Запасные: Бонуччи ЛеонардоПинсольо КарлоПеллегрини ЛукаПерин МаттиаЖорже КайоАке Марли
Монтипо ЛоренцоЧеккерини Федерико  72' (Калинич Никола (  72') Гюнтер КорайКазале Николо  84' (Шутало Бошко (  84') Депаоли Фабио   17'Илич Иван  84' (Прашелик Матеуш (  84') Велозу Мигель  46' (Бесса Даниэль (  46') Лазович ДаркоТамез АдриенБарак Антонин  72' (Рецос Панайотис (  72') Ласанья Кевин
Запасные: Берарди АлессандроMattia ChiesaКанчельери МаттеоКоппола Диего
06 февраля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Верона Душан Влахович
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
07 Февраля 2022 в 00:48
Матч хороший, но многое портил туман, а ночью напрягать зрение как то не очень. Не буду слишком радоваться за новичков, но было наконец заметно, что есть вариативность в команде. А то когда ты знал что вместо Мораты выйдет Кин и только Кин было не оптимистично. Увидим. Форца Юве.
Стэтхэм на минималках
07 Февраля 2022 в 00:54
Кина ж взяли, чтобы других мотивировать, типа дно - это не предел, дальше будет Кин))))
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окончен Венеция 0:2 Наполи 7.70 4.30 1.45
окончен Болонья 0:0 Эмполи 2.07 3.55 3.50
окончен Сампдория 4:0 Сассуоло 2.70 3.65 2.45
окончен Удинезе 2:0 Торино 3.20 3.20 2.35
окончен Ювентус 2:0 Верона 1.53 4.30 6.00
07.02  22:45 Салернитана ... Специя 3.10 3.45 2.35
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Сегодня, 07 Февраля
00:40 · Италия. Серия А
Дебютный гол Влаховича помог «Ювентусу» одолеть «Верону» 2
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23:16 · Италия. Серия А
Влаховичу понадобилось 13 минут, чтобы забить дебютный гол за «Ювентус»
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