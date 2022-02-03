Дель Пьеро высказался о новичках «Ювентуса»

Легендарный в прошлом нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от выступлений «бьянконери» после приобретений Душана Влаховича и Дениса Закарии. Напомним, что оба футболиста в совокупности стоили клубу около 90 миллионов евро.

«В последнее время «Ювентус» очень часто играл от обороны. Приход новых игроков должен исправить ситуацию. Если говорить о Влаховиче, то он обладает очень хорошими качествами и может умеет держать мяч», – цитирует Дель Пьеро итальянское издание Football Italia.

Напомним, что Влаховичем также ранее интересовался лондонский «Арсенал», но игрок отвёрг предложение «канониров» ради перехода в «Ювентус».