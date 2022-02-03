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Чемпионат Италии. Серия А

Дель Пьеро высказался о новичках «Ювентуса»

03 Февраля 2022 • 18:41 Комментировать
Ювентус
...
Верона
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06.02 22:45

Легендарный в прошлом нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился ожиданиями от выступлений «бьянконери» после приобретений Душана Влаховича и Дениса Закарии. Напомним, что оба футболиста в совокупности стоили клубу около 90 миллионов евро.

«В последнее время «Ювентус» очень часто играл от обороны. Приход новых игроков должен исправить ситуацию. Если говорить о Влаховиче, то он обладает очень хорошими качествами и может умеет держать мяч», – цитирует Дель Пьеро итальянское издание Football Italia.

Напомним, что Влаховичем также ранее интересовался лондонский «Арсенал», но игрок отвёрг предложение «канониров» ради перехода в «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Алессандро Дель Пьеро
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