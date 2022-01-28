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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи может остаться в «Ювентусе»

28 Января 2022 • 19:42 Комментировать
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Ремзи, судя по всему, останется в своём нынешнем клубе до конца сезона. По сообщениям Calciomercato, футболист за это трансферное окно успел отклонить предложения от пяти клубов из чемпионата Англии.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Ремзи со стороны «Ньюкасла» и «Бёрнли». Игрока не устроило ни одно из предложений, которое он получил этой зимой. Напомним, что контракт валлийца с «Ювентусом» действует до конца сезона 2022/23.

В этом сезоне Ремзи провёл всего 98 минут в чемпионате Италии, где не отличился ни одним голевым действием. Большую часть сезона валлиец пропустил из-за мышечного повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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