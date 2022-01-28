Ремзи может остаться в «Ювентусе»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Ремзи, судя по всему, останется в своём нынешнем клубе до конца сезона. По сообщениям Calciomercato, футболист за это трансферное окно успел отклонить предложения от пяти клубов из чемпионата Англии.

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к Ремзи со стороны «Ньюкасла» и «Бёрнли». Игрока не устроило ни одно из предложений, которое он получил этой зимой. Напомним, что контракт валлийца с «Ювентусом» действует до конца сезона 2022/23.

В этом сезоне Ремзи провёл всего 98 минут в чемпионате Италии, где не отличился ни одним голевым действием. Большую часть сезона валлиец пропустил из-за мышечного повреждения.