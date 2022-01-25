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Чемпионат Италии. Серия А

Итальянские эксперты считают приход Влаховича знаком того, что Дибала уйдёт из «Ювентуса»

25 Января 2022 • 23:39 Комментировать (1)
Ювентус
...
Верона
1.53 4.30 6.00
06.02 22:45

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович на пути к тому, чтобы стать игроком «Ювентуса», в Италии это обсуждают как свершившийся факт. Но интересно и то, что стоит за этим переходом - так, известный итальянский телеведущий и поклонник «Ювентуса» Массимо Джилетти считает, что приход Влаховича означает неминуемый уход Пауло Дибалы. Выступающий за клуб с 2015 года Дибала в последнее время угодил в немилость как руководству, так и болельщикам клуба.

- Выбор сделан, и сейчас аргентинец уже не является незаменимым, - считает Джлетти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Дибалой активно интересуется «Интер», но есть и клубы английской Премьер-лиги, желающие видеть у себя аргентинского футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Пауло Дибала Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Master8
26 Января 2022 в 00:08
Скатертью дорога
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