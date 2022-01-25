Итальянские эксперты считают приход Влаховича знаком того, что Дибала уйдёт из «Ювентуса»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович на пути к тому, чтобы стать игроком «Ювентуса», в Италии это обсуждают как свершившийся факт. Но интересно и то, что стоит за этим переходом - так, известный итальянский телеведущий и поклонник «Ювентуса» Массимо Джилетти считает, что приход Влаховича означает неминуемый уход Пауло Дибалы. Выступающий за клуб с 2015 года Дибала в последнее время угодил в немилость как руководству, так и болельщикам клуба.

- Выбор сделан, и сейчас аргентинец уже не является незаменимым, - считает Джлетти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Дибалой активно интересуется «Интер», но есть и клубы английской Премьер-лиги, желающие видеть у себя аргентинского футболиста.