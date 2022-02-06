Давид предрекает Влаховичу сложности

Эдгар Давидс провел в «Ювентусе» более семи лет, он приложил немало усилий для того, чтобы «Ювентус» вернул себе звание самого сильного клуба Италии во второй половине 90-х годов прошлого столетия. Следит Давидс за событиями в туринском клубе и сейчас - он прокомментировал трансфер сербского нападающего Душана Влаховича в стан «старой синьоры». Он предупредил Влаховича - выступать за «Ювентус» куда сложнее, чем за «Фиорентину».

- Он нравится мне, но играть в «Ювентусе» - это совсем не то, что в «Фиорентине», футболка куда тяжелее. Зато тут станет ясно, чего он стоит. В «Ювентусе» любая ошибка - на виду. Тут, как в «Милане» и «Интере», куда выше ответственность. Надо все время быть на высоте, - заявил Давидс, слова которого приводит Calciomercato.

За трансфер Влаховича «Ювентус» выплатил 70 миллионов евро, и еще какие-то деньги «фиалки» выручат в виде бонусов, которые они могут получить за определенные показатели футболиста.