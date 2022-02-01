Влахович перешёл в «Ювентус» из-за клубного ДНК

Новичок туринского «Ювентуса» Душан Влахович заявил, что присоединился к «старой синьоре» из-за клубного ДНК. Об этих впечатлениях футболист поделился на своей первой пресс-конференции в качестве игрока «бьянконери».

«Было много разговоров об иностранных клубах, но для меня выбор был очевиден, так как у нас с «Ювентусом» одинаковый ДНК. Сражаться и страдать на поле, когда надо. Думаю, это часть моего менталитета, поэтому выбор не был сложным», – сказал Влахович на пресс-конференции.

Отметим, что трансфер сербского нападающего из «Фиорентины» стоил «Ювентусу» 82 миллиона евро. Влахович стал четвёртым самым дорогим игроком в истории клуба.