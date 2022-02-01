Скончался экс-владелец «Палермо» Дзампарини

Ушел из жизни известный итальянский функционер Маурицио Дзампарини. Экс-владелец «Палермо» скончался в возрасте 80 лет.

Как сообщается на страницах La Repubblica, в конце прошлого года Дзампарини был госпитализирован из-за перетонита. Через несколько дней Маурицио выписали, но по прошествии некоторого времени его состояние снова ухудшилось.

До работы в «Палермо» Дзампарини руководил другим итальянским клубом – «Венецией». Владельцем сицилийского клуба он стал в 2002 году. Под его руководством команда пробилась в Серию А и несколько раз принимала участие в Кубке УЕФА.