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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скоулз: «Поведение Артеты — позорище»

25 Апреля 2022 • 10:25 Комментировать
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Скоулз осудил поведение главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты по ходу матча 34-го тура АПЛ, в котором «канониры» одолели манкунианцев (3:1).

Напомним, испанский наставник активно призывал болельщиков лондонцев оказать давление на судью во время видеопросмотра игрового момента.

«Я думаю, что поступок Артеты — позорище. Нельзя допускать, чтобы он просил болельщиков повлиять на решение судьи. Игрокам тоже непозволительно оказывать давление на рефери», — приводит слова Скоулза Goal.

После 33 проведённых матчей «Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, опережая идущим пятым «Манчестер Юнайтед» на шесть очков. При этом манкунианцы провели на одну игру больше.   

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Пол Скоулз Микель Артета
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