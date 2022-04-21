Болельщики «МЮ» угрожают Магуайру подорвать его дом

Центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр в последние сутки получил от болельщиков «красных дьяволов» угрозы подорвать его дом. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

По сведениям источника, Магуайр получил угрозы, после которых англичанин всерьёз начал опасаться за здоровье своей семьи и обратился в полицию. Сообщается, что правоохранительные органы Великобритании уже начали расследование по инциденту.

Напомним, недавно Магуайр был освистан болельщиками сборной Англии на «Уэмбли» во время товарищеской игры против сборно Кот Д'ивуара. После той игры защитник заявил, что не понимает подобного отношения фанатов.