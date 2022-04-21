Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Болельщики «МЮ» угрожают Магуайру подорвать его дом

21 Апреля 2022 • 17:50 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.02 3.55 3.60
23.04 14:30

Центральный защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр в последние сутки получил от болельщиков «красных дьяволов» угрозы подорвать его дом. Об этом сообщает британское издание Sky Sports.

По сведениям источника, Магуайр получил угрозы, после которых англичанин всерьёз начал опасаться за здоровье своей семьи и обратился в полицию. Сообщается, что правоохранительные органы Великобритании уже начали расследование по инциденту.

Напомним, недавно Магуайр был освистан болельщиками сборной Англии на «Уэмбли» во время товарищеской игры против сборно Кот Д'ивуара. После той игры защитник заявил, что не понимает подобного отношения фанатов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
21.04  21:45 Бёрнли ... Саутгемптон 3.00 3.35 2.46
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
18:00 · Англия. Премьер-лига
Вернер о голе против «Арсенала»: «Он не сделал меня счастливым»
17:50 · Англия. Премьер-лига
Болельщики «МЮ» угрожают Магуайру подорвать его дом
17:42 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Меня, как болельщика «МЮ», расстраивает его форма»
16:53 · Англия. Премьер-лига
Макларен близок к назначению ассистентом тен Хага в «МЮ»
16:45 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» отказалась включать де Йонга в сделку по Торресу
16:35 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, какие трансферы ждут «Манчестер Юнайтед» при новом тренере
16:19 · Англия. Премьер-лига
Каррагер рассказал, кто, помимо тен Хага, подошёл бы «Манчестер Юнайтед»
16:03 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» продлил контракт с Пукки
15:38 · Англия. Премьер-лига
Приход Холанна в «Манчестер Сити» может убедить Гвардиолу продлить контракт
15:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» побеждает дома 6 матчей подряд
15:01 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Не было видно, что между «Челси» и «Арсеналом» существует разница в классе»
15:00 · Англия. Премьер-лига
Роналду поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку
14:46 · Англия. Премьер-лига
Скоулз: «Ливерпуль» — команда настоящих мужчин, в «МЮ» таких игроков нет»
14:41 · Англия. Премьер-лига
Кавлерт-Льюин пропустит дерби против «Ливерпуля»
14:29 · Англия. Премьер-лига
Ван дер Сар поблагодарил тен Хага за работу в «Аяксе»
Все новости
Рекомендуем