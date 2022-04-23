Прервалась 13-матчевая беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед» в Лондоне

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу», и бесславно проиграл там со счетом 1:3. Таким образом, прервалась серия из 13 матчей в Лондоне, против различных столичных команд, в течение которых команда Ральфа Рангника не проигрывала.

В последний раз «Манчестер Юнайтед» проиграл в Лондоне в январе 2020 года, причем тогда это также был «Арсенал» - тогда забили Николя Пепе и Сократис Папастатопулос. В течение этих тринадцати матчей против лондонских команд «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед и пять раз сыграл вничью.