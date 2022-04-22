Рюдигер не хочет переходить в «МЮ»

Центральный защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер не желает переходить в «Манчестер Юнайтед». Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, немец намерен перейти в команду, которая выступает в Лиге чемпионов.

Сообщается, что Рюдигер всё ещё может остаться в «Челси». Если лондонский клуб в ближайшее время урегулирует вопросы с новым владельцем, то немец может принять предложение о продлении контракта. Также отмечается, что назначение Эрика тен Хага никак не повлияет на решение Рюдигера относительно перехода в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что контракт Рюдигера с «Челси» истекает в конце нынешнего сезона. Среди претендентов на игрока числятся «Ювентус» и мадридский «Реал».