Нуньес возглавляет список целей «МЮ» после назначения тен Хага

В «Манчестер Юнайтед» запланирована перестройка, а Дарвин Нуньес может стать её важной составляющей.

Именно 22-летний нападающий «Бенфики» определён «Манчестер Юнайтед» как основная цель на трансферном рынке после прихода Эрика тен Хага, докладывает Telegraph. В приобретении уругвайца также заинтересованы и другие гранды, включая «ПСЖ» и многочисленных представителей АПЛ.

Впрочем, в дополнение к Нуньесу могут быть подписаны и другие атакующие игроки: в списке интересов «Юнайтед» фигурируют Антони, знакомый тен Хагу по «Аяксу», и Арно Данджума из испанского «Вильярреала».

Ранее сообщалось, что на укрепление состава руководство «Манчестер Юнайтед» готово выделить 200 млн фунтов стерлингов.