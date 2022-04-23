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ВАР, гол Роналду, незабитый пенальти Фернандеша и трёшка от «Арсенала»: «Канониры» выбили «МЮ» из борьбы за попадание в Лигу чемпионов

23 Апреля 2022 • 16:29 Комментировать (1)
Арсенал
3:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» оформили центральный матч 34-го тура АПЛ.

Протокол игры  
Арсенал 3:1Манчестер Юнайтед
(1:0) Тавареш Нуну3'   
(2:0) Сака Букайо32'   
  34'Роналду Криштиану (2:1)
(3:1) Джака Гранит70'   
Ремсдейл АаронСедрик СоарешУайт БенГабриэль дос СантосТавареш Нуну   68'Эльнени Мохамед   79'Джака Гранит   67'Сака Букайо  74' (Холдинг Роб (  74') Эдегор МартинСмит-Роу Эмил  64' (Мартинелли Габриэл (  64') Нкетиа Эдди
Запасные: Томиясу ТакэхироЛено БерндЛяказетт АлександрПепе НиколяСуонсон ЗахариСамби Локонга Альберт-МбойоАзиз Мигель
Де Хеа ДавидДалот ДиогуЛинделоф Виктор   82'Варан РафаэльТеллес Алекс   31'Мактоминай СкоттМатич Неманья  78' (Лингард Джесси (  78') Эланга Энтони  78' (Рэшфорд Маркус (  78') Фернандеш Бруну   77'  84' (Мата Хуан (  84') Санчо ДжедонРоналду Криштиану
Запасные: Байи ЭрикМагуайр ГарриУан-Биссака АаронДжонс ФилХендерсон Дин
23 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

Несмотря на громадные потоки критики, выливаемые на «МЮ», главный тренер манкунианцев Ральф Рангник остаётся на своём посту. Иногда, конечно, у них бывают прорывы, как в победном матче с «Норвичем», где Роналду сделал хет-трик, но в основном в памяти запечатляются провалы с четырьмя пропущенными мячами от «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», а также невнятная игра в других матчах. Для входа в первую четвёрку и попадание в Лигу чемпионов «красным дьяволам» надо хорошенько постараться, и встреча с «Арсеналом» была для них шансом догнать «канониров» по набранным очкам.

Впрочем, старт матча остался за «пушкарями», уже на третьей минуте отпраздновавшими забитый гол. Сака с правого полуфланга крутнул в дальний угол, де Хеа отразил недалеко от себя, а Нуну Тавареш добавил мяч в сетку (1:0). Правда, счёт как быстро открылся, так мог и быстро сравняться. Эланга воспользовался провалом в обороне «Арсенала», но не переиграл Ремсдейла. Немного погодя вратарь лондонцев сам подарил мяч Бруну Фернандешу и исправил свою ошибку, переведя мяч на корнер.

На 19-й минуте Эдегор со штрафного запустил мяч рядом с левой девяткой. В ответ Роналду с правого полуфланга после обыгрыша с партнёром стрельнул также недалеко от створа. Далее Далот угодил в перекладину, после чего открылся путь для не самой простой ситуации с примесью ВАР. Эдегор забросил на Сака, скинувшего на Нкетиа, который поразил цель. Предполагался офсайд, но оказалось, что Алекс Теллес наступил на ногу Сака, поэтому гол был отменён, а пенальти – назначен. Крейг Поусон указал на 11-метровую точку после просмотра видеоповтора, и Сака отличился с неё в левый угол (2:0).

«Ман Юнайтед» не затянул с реакцией. Матич выполнил кросс с левого фланга на дальнюю штангу, которую замкнул Роналду в борьбе с Таварешем и Габриэлем (2:1). Криштиану посвятил свой гол недавно умершему сыну. С другой стороны, «Арсенал» не тушевался, и был до перерыва опасный дальний удар Эль-Ненни, вытащенный де Хеа. Ещё в компенсированное к первому тайму время обменялись отражёнными выстрелами Алекс Теллес и Мартин Эдегор.

Отличный шанс восстановить статус-кво появился у манкунианцев вскоре после футбольного антракта. Таваршен сыграл в своей штрафной рукой, снова в дело включился ВАР, и был поставлен обратный пенальти. Бруну Фернандеш, однако, умудрился его не забить, поразив левую штангу. «МЮ» укрепился в своём движении по рельсам неудачного матча, и на 70-й минуте Джака с приличной дистанции классно вонзил мяч в правый угол (3:1). «Арсенал», который на 4-м месте, опередил «МЮ» на 6 очков, имея матч в запасе. По всей видимости, борьба команды Ральфа Рангника за попадание в Лигу чемпионов завершена.

Кирилл Иванцов

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