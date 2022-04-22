Что ждёт Роналду в «Манчестер Юнайтед» после прихода тен Хага

Эрик тен Хаг стал новым главным тренером «Манчестер Юнайтед». Один из главных вопросов – что голландец будет делать с Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

«Манчестер Юнайтед» назначил тренером Эрика тен Хага. В «Аяксе» голландец удивлял своими тактическими подходами, которые давали результат, и этого же от него ждут на «Олд Траффорд». Чтобы дать результат, тен Хагу, конечно, нужен качественный подбор футболистов, и дело не в уровне игроков, а в том, чтобы они подходили под идею наставника. Один из главных вопросов в этой связи – что делать с Криштиану Роналду?

37-летний португалец, надо отдать ему должное, продолжает забивать. В этом сезоне он отличился 21 раз, и найти ему замену в качестве бомбардира не так-то просто. Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн, видимо, выбрали иные команды, а остальные варианты, доступные на рынке, выглядят не столь убедительно. Тем не менее за снайперскими успехами Роналду скрываются его проблемы с прессингом, что очень важно в современном футболе. Португалец не может активно участвовать в этом процессе, а выпадение даже одного футболиста ломает всю систему.

По данным СМИ, тен Хаг пока не принял какого-то решения относительно будущего Роналду. У голландца якобы есть сомнения, но всё же спешить он не хочет. В любом случае большой вопрос – будет ли мнение тен Хага решающим в определении будущего Роналду. Руководство клуба подписало португальца прошлым летом просто, чтобы он был, и потому что была такая возможность. Кроме того, если предположить, что «МЮ» захочет расстаться с Роналду, то куда он уйдёт с его огромной зарплатой? До чемпионата мира в Катаре португалец точно останется в Европе, чтобы подготовиться к турниру. С учётом же его зарплаты единственным вариантом может быть «ПСЖ», но не факт, что парижане его возьмут.

На самом деле тен Хаг вряд ли будет спешить избавиться от Роналду. Голландец выглядит интересным тренером, но на уровне топ-клуба ему не хватает авторитета. Ему очень нужна будет поддержка, а такой человек, как Роналду, должен ему помочь. Скорее тен Хаг будет стараться наладить контакт с португальцем.

Кроме того, не надо забывать, что из «МЮ» уходит Эдинсон Кавани. Мейсон Гринвуд после своего скандала пропал, Маркус Рэшфорд хандрит. Если уйдёт ещё и Роналду, то «красным дьяволам» придётся вообще полностью обновлять атакующую линию, что делать будет сложно и рискованно. Скорее всего, Роналду останется как одна из опций в атаку, а уж помимо него кого-то и приобретут в нападение.

Главной сложностью будет найти оптимальное игровое время. Роналду не может в 37 лет играть по 90 минут каждый матч. Есть вероятность, что клуб останется без еврокубков вовсе, что снизит количество матчей «МЮ». В какой-то континентальный турнир «красные дьяволы» пробьются точно. Если тен Хаг сможет грамотно распределять силы Роналду, грамотно его использовать, то португалец может стать серьёзным оружием в руках голландца.

Так или иначе, ждать, что тен Хаг начнёт карьеру в «МЮ» с того, что уберёт Роналду, не стоит. В нынешней ситуации он ему скорее нужен, чем нет. Другое дело, что сам Роналду может изъявить желание покинуть «Олд Траффорд». Его карьера близка к завершению, и готов ли он последние годы тратить на «МЮ», который далёк от трофеев? Так что, возможно, тен Хагу ещё придётся уговаривать Роналду остаться.

Роман Андреев