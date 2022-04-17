«Манчестер Юнайтед» заинтересован в защитнике «Эвертона»

19-летний центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» намеревается усилить линию обороны летом, когда команду возглавит Эрик тен Хаг, и перспективный английский центрбек видится манчестерцам достойным дополнением к имеющимся вариантам в центре защиты. Об этом сообщает The Daily Mail.

Брентуэйт провёл лишь 6 матчей за первую команду «Эвертона» в текущем сезоне. Его контракт с «ирисками» рассчитан до 2025 года, а также предусматривает возможность автоматического продления ещё на год.