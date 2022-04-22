Де Хеа: «Я в восторге от назначения тен Хага!»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа поделился эмоциями от назначения Эрика тен Хага на пост главного тренера манкунианцев.

«Я в восторге от назначения тен Хага! Все знают, что он сделал в «Аяксе»: выигрывал титулы, развивал молодых игроков и почти дошёл до финала Лиги чемпионов», — приводит слова Де Хеа официальный сайт английского клуба.

Испанец также отметил, что ему нравится футбол, в который играют команды тен Хага. Кроме того, Де Хеа приятно осознавать, что голландский специалист сейчас наблюдает за играми «Юнайтед», думая, как можно было бы изменить игру команды.

Напомним, официально о назначении тен Хага было объявлено вчера, 21 апреля. Наставник приступит к работе в новом для себя клубе по окончании нынешнего сезона.