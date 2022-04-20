Робертсон о победе над «МЮ»: «Мы не позволили им ничего сделать»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал выступление своего команды во вчерашнем матче против «Манчестер Юнайтед», в котором подопечные Юргена Клоппа разгромили «красных дьяволов» со счётом 4:0.

«Мы прессинговали практически на каждом участке поля. Мы не позволили им ничего сделать. Без мяча мы действовали просто блестяще. Нам удалось поставить отличных игроков в неловкие условия», – сказал Робертсон после матча.

Напомним, что в первом круге чемпионата Англии «Ливерпуль» тоже разгромил «Манчестер Юнайтед». Тогда мерсисайдцы одержали победу на «Олд Траффорд» со счётом 5:0.