Рангник объяснил, почему Роналду не бил пенальти в матче против «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему звезда команды Криштиану Роналду отказался исполнять пенальти в матче 34-го тура АПЛ против «Арсенала» (1:3).

По словам тренера, Роналду после игры признался, что не чувствовал, что должен бить пенальти. Поэтому, он предоставил шанс пробить Бруно Фернандешу.

На неделе в семье Роналду произошла трагедия. Во время родов его невесты Джорджины погиб один из новорожденных близнецов – мальчик.

Роналду забил мяч в ворота «Арсенала», отпраздновав гол указывающим жестом на небо и чуть не расплакался.