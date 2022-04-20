Фернандеш: «МЮ» ни за что не борется, а «Ливерпуль» борется за титул. Вот и вся разница»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о разнице между своей командой и «Ливерпулем», который прошлым вечером разгромил «красных дьяволов» на «Энфилде» со счётом 4:0.

«Манчестер Юнайтед» сейчас ни за что не борется, а «Ливерпуль» борется за титул. Вот и вся разница», – сказал португалец после игры.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне вылетел на ранних стадиях Кубка Англии и Кубка лиги, а также уступил в ⅛ финала Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико». Что касается чемпионата, то манкунианцы имеют очень слабые шансы на то, чтобы финишировать в топ-4.