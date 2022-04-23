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«МЮ» второй матч подряд пропускает в первые 5 минут

23 Апреля 2022 • 14:40 Комментировать
Арсенал
1:0
Манчестер Юнайтед
2.05 3.60 3.50
1-й тайм

«Манчестер Юнайтед» уже второй матч кряду пропускает в первые мять минут встречи. В выездном поединке против лондонского «Арсенала» «красные дьяволы» пропустили на третьей минуте от защитника Нуну Тавареша.

Ранее «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:4. В том матчей первый гол на пятой минуте встречи забил полузащитник мерсисайдцев Луис Диас. Затем за «Ливерпуль» дважды отличился Мохамед Салах. Один гол на свой счёт записал Садио Мане.

Напомним, недавно «Манчестер Юнайтед» официально объявил о назначении Эрика тен Хага своим новым главным тренером. Нидерландец приступит к работе начиная с июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Идет 11 минута Арсенал 1:0 Манчестер Юнайтед 2.26 3.45 3.25
23.04  17:00 Манчестер Сити ... Уотфорд 1.11 10.00 26.00
23.04  17:00 Норвич ... Ньюкасл 3.70 3.55 2.05
23.04  17:00 Лестер ... Астон Вилла 2.65 3.40 2.70
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.30 3.70 1.85
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Сегодня, 23 Апреля
14:40 · Англия. Премьер-лига
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