Стам сомневается, что опыт в «Аяксе» гарантирует тен Хагу успех АПЛ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам выразил сомнения по поводу способности нового тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага адаптироваться к АПЛ. Нидерландец заявил, что успех в амстердамском «Аяксе» не гарантирует наставнику успех в АПЛ.

«То же самое, что он делал в «Аяксе», он будет делать и в «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что есть большая разница между чемпионатом Нидерландов и АПЛ. «Аякс» доминировал у себя в чемпионате, чего нельзя сказать о «Манчестер Юнайтед», – сказал Стам в интервью Sky Sports.

Напомним, что Эрик тен Хаг станет новым тренером «Манчестер Юнайтед» по завершению футбольного сезона в Нидерландах.