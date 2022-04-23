Артета – о победе над «МЮ»: «В этом матче было всё»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высоко оценил игру своей команды в победном матче против «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Отличное выступление в матче, в котором было всё. В некоторых моментах мы показывали действительно качественную игру и представляли большую угрозу, – сказал испанский специалист в интервью BT Sport. – Мы были эффективны в обеих штрафных. Иногда не обходилось без везения, что тоже важно. В целом я очень доволен, мы получили удовольствие от игры», – заявил Артета.

Рулевой «канониров» также прокомментировал гол Гранита Джаки, установивший на табло окончательный счёт: «Предсказать, что Гранит забьёт оттуда, было почти невозможно, но в этом прелесть футбола. Каждый раз, когда мяч оказывается в финальной трети поля, может что-то произойти».