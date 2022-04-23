Роналду забил 100 голов в АПЛ

Во время выездного матча против лондонского «Арсенала» на Эмирейтс, нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил свой сотый гол в чемпионате Англии. Этот мяч стал для португальца 16 в этом сезоне. До возвращения на «Олд Траффорд» на счету Роналду было 84 гола в АПЛ.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» проигрывает на выезде «Арсеналу» со счётом 1:2. Голы за «канониров» забивали Нуну Тавареш и Букайо Сака, который реализовал пенальти под занавес первого тайма.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом из туринского «Ювентуса». По окончанию сезона португалец вновь может покинуть команду.