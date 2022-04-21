«МЮ» выделит 200 млн фунтов стерлингов на летние трансферы

После прихода Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед» планирует серьёзно обновить состав.

У шести игроков «Юнайтед» завершаются контракты, что позволит клубу освободить значительную часть зарплатного бюджета для приглашения новых футболистов. По данным Mirror, клуб готов потратить на приобретения порядка 200 млн фунтов стерлингов, чтобы привлечь исполнителей, отвечающих требованиям и видению Эрика тен Хага.

Среди самых дорогостоящих целей «Манчестер Юнайтед» назывались Деклан Райс из «Вест Хэма» и Гарри Кейн из «Тоттенхэма», а также форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес и полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш.