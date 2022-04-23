Рангник скептически оценивает шансы «Манчестер Юнайтед» на попадание в топ-4 АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о потенциальных шансах своей команды попасть в топ-4 АПЛ.

По словам тренера, манкунианцы потеряли шансы попасть в четверку лучших команд чемпионата Англии. Он заявил, что еще до матча против «Арсенала» зона Лиги чемпионов была далеко, а после поражения от «пушкарей» стала недосягаемой.

В матче 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Арсенала» со счетом 1:3. Таким образом, «красные дьяволы» остались на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 54 очка. Отставание от, идущего на четвертом месте «Арсенала», составляет 6 очков. До конца чемпионата осталось 4 тура.