​Где смотреть матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» онлайн

Программу 34-го тура Английской премьер-лиги в субботу будет открывать главный его матч – «Арсенал» против «Манчестер Юнайтед».

Поединок на «Эмирейтс» стартует в 14:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На текущую минуту «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед» - шестое. При этом обе команды рассчитывают финишировать в топ-4 и оказаться в Лиге чемпионов. Таким образом, важность их очной битвы в Лондоне сложно переоценить.