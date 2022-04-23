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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Где смотреть матч «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» онлайн

23 Апреля 2022 • 02:47 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.05 3.60 3.50
Через 10 ч. 12 мин.

Программу 34-го тура Английской премьер-лиги в субботу будет открывать главный его матч – «Арсенал» против «Манчестер Юнайтед».

Поединок на «Эмирейтс» стартует в 14:30 по московскому времени. Вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На текущую минуту «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Манчестер Юнайтед» - шестое. При этом обе команды рассчитывают финишировать в топ-4 и оказаться в Лиге чемпионов. Таким образом, важность их очной битвы в Лондоне сложно переоценить.

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Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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23.04  14:30 Арсенал ... Манчестер Юнайтед 2.26 3.45 3.25
23.04  17:00 Манчестер Сити ... Уотфорд 1.11 10.00 26.00
23.04  17:00 Норвич ... Ньюкасл 3.70 3.55 2.05
23.04  17:00 Лестер ... Астон Вилла 2.65 3.40 2.70
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.30 3.70 1.85
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