Невилл – о назначении тен Хага в «МЮ»: «Мне жаль его»

Телеэксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пожалел Эрика тен Хага после официального объявления о его приходе на должность главного тренера.

Нынешний наставник «Аякса» заменит на посту рулевого «красных дьяволов» Ральфа Рангника с начала нового сезона.

«Моё мнение таково: есть много вещей, которые могли сделать лучше Сульшер и Рангник, но в первую очередь «Манчестер Юнайтед» надломлен глобально на поле и за его пределами, – приводит слова Невилла Manchester Evening News. – Я знаю, что однажды «МЮ» вновь будет успешным – возможно, через 5, 10 или 15 лет, – потому что это слишком великий клуб, но мне жаль тен Хага», – заявил экс-игрок «Юнайтед».