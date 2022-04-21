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Невилл – о назначении тен Хага в «МЮ»: «Мне жаль его»

21 Апреля 2022 • 22:18 Комментировать (1)
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.02 3.55 3.60
23.04 14:30

Телеэксперт и бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пожалел Эрика тен Хага после официального объявления о его приходе на должность главного тренера.

Нынешний наставник «Аякса» заменит на посту рулевого «красных дьяволов» Ральфа Рангника с начала нового сезона.

«Моё мнение таково: есть много вещей, которые могли сделать лучше Сульшер и Рангник, но в первую очередь «Манчестер Юнайтед» надломлен глобально на поле и за его пределами, – приводит слова Невилла Manchester Evening News. – Я знаю, что однажды «МЮ» вновь будет успешным – возможно, через 5, 10 или 15 лет, – потому что это слишком великий клуб, но мне жаль тен Хага», – заявил экс-игрок «Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гари Невилл Эрик тен Хаг
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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