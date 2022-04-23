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Угрозы не заставят Магуайра покинуть «Манчестер Юнайтед»

23 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.05 3.60 3.50
Через 3 ч. 47 мин.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не собирается уходить из клуба, несмотря на угрозы в свой адрес. Об этом футболист сообщил своим друзьям.

Напомним, ранее появилась информация, что защитник получил письмо по электронной почте, в котором сообщалось о заложенной бомбе в его доме. Магуайр обратился в полицию, которая осмотрев помещение, не смогла найти никаких следов взрывчатки.

«Гарри не будет вытеснен из состава такими угрозами. Для Магуайра приоритетом всегда будет безопасность его семьи, но у него есть характер, чтобы со всем этим справиться. Похоже, это дело рук какого-то трусливого фаната», — приводит слова человека из окружения Магуайра The Sun.

Магуайр перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» в августе 2019 года за рекордные 80 миллионов фунтов (95.2 миллионов евро), став самым дорогим защитником в истории футбола. В текущем сезоне 29-летний футболист провёл в составе манкунианцев 35 матчей, забив в них два мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
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23.04  17:00 Норвич ... Ньюкасл 3.70 3.55 2.05
23.04  17:00 Лестер ... Астон Вилла 2.65 3.40 2.70
23.04  19:30 Брентфорд ... Тоттенхэм 4.30 3.70 1.85
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