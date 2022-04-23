Рангник – о судействе в матче с «Арсеналом»: «Три очень неудачных решения»

Наставник «Манчестер Юнайтед» недоволен судейством в матче Английской премьер-лиги против «Арсенала» (1:3).

«Как мне показалось, сегодня судьями было принято три очень неудачных решения. На мой взгляд, третий гол «Арсенала» – чистый офсайд. В случае со вторым голом Криштиану офсайда не было», – заявил немец в интервью BBC Sport после матча.

Специалист также высказался об игре своей команды: «Сегодня мы продемонстрировали улучшения в игре, но результат получился разочаровывающим. У нас было множество шансов забить в обоих таймах. Нашей главной проблемой стала слабая игра в защите внутри своей штрафной и около неё», – отметил Рангник.