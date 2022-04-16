Милинкович-Савич откажет «МЮ» в случае непопадания клуба в Лигу чемпионов

Судьба трансфера Сергея Милинковича-Савича в «Манчестер Юнайтед» будет зависеть от успехов команды в текущем розыгрыше АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» занимается поисками замены для Поля Погба, который с высокой вероятностью покинет клуб по истечении контракта в июне. Приоритетной целью «красных дьяволов» считается полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, однако, по данным Il Tempo, 27-летний серб вряд ли согласится на переход в «МЮ», если клуб не попадёт в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

В настоящий момент манчестерцы находятся в трёх очках от зоны Лиги чемпионов, занимая пятую строчку в турнирной таблице АПЛ.

Трансферная стоимость Милинковича-Савича оценивается в 70-80 млн евро. На игрока также претендуют «Ювентус» и «ПСЖ».