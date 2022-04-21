Конте о назначении тен Хага в «МЮ»: «Его ждёт огромное давление»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал новость о назначении Эрика тен Хага на роль наставника «Манчестер Юнайтед». Итальянец отметил, что его коллеге предстоит справиться с огромным давлением.

«Конечно, мы говорим о большом клубе. Но при этом давайте не забывать, что в предыдущем сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на втором месте. Летом они усилились Вараном, Санчо и Роналду. Конечно, тен Хагу предстоит столкнуться с огромным давлением. Но чтобы соответствовать уровню, ему нужно справляться с этим», – сказал Конте на пресс-конференции.

Напомним, что сам Конте осенью был одним из главных кандидатов на работу в «Манчестер Юнайтед», но стороны в итоге не смогли договориться.