Жезус договорился о переходе в «Арсенал»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус близок к переходу в лондонский «Арсенал». Как сообщает журналист Хорхе Никола в социальных сетях, бразилец согласовал с «канонирами» контракт.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» выставил Жезуса на трансфер. Отмечается, что теперь «Арсеналу» предстоит согласовать с «горожанами» сумму компенсации за бразильца.

Если «Манчестер Сити» откажется отпускать Жезуса за приемлемую сумму, «Арсенал» не станет форсировать события и дождётся лета 2023 года. Именно в этот срок у бразильца заканчивается контракт с клубом, а это значит, что «Арсенал» может заполучить его на правах свободного агента.