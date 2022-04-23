Бруну Фернандеш - первый игрок «Манчестер Юнайтед» в 21-м веке, который дважды за чемпионат не забил с пенальти

В матче 34-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к лондонскому «Арсеналу», где бесславно проиграл со счетом 1:3. Португальский футболист «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не забил с одиннадцатиметровой отметки, и это случилось с ним уже во второй раз в сезоне. Впервые в текущем чемпионате он не забил в матче шестого тура против «Астон Виллы» - тогда «Манчестер Юнайтед» также проиграл.

Фернандеш стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» в 21-м веке, который дважды промазал с одиннадцатиметровой отметки в течение одного сезона в чемпионате. В последний раз этим отметился Тедди Шерингем в сезоне 1997/1998.