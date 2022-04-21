Источник: В «МЮ» определились с датой официального объявления о назначении тен Хага

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг в скором времени будет официально объявлен новым главным тренером «Манчестер Юнайтед».

Руководство клуба уже уведомило игроков о приближающемся назначении тен Хага. Согласно сведениям издания Mirror, официальное подтверждение прихода голландца в «Юнайтед» будет опубликовано уже в эту субботу.

Перестройки в структуре клуба начались ещё до назначения нового наставника: сегодня стало известно о том, что «Юнайтед» покинут Джим Лоулор и Марсель Бут, долгие годы отвечавшие за скаутинг.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестую позицию в турнирной таблице АПЛ. В субботу «красные дьяволы» сыграют против «Арсенала» в Лондоне, после чего, вероятно, и будет объявлено о подписании контракта с Эриком тен Хагом.