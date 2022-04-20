Рой Кин: «Против «Ливерпуля» Рэшфорд сыграл как ребёнок»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин обрушился с критикой на форварда «красных дьяволов» Маркуса Рэшфорда. Также ирландец прошёлся по Джесси Лингарду, который вышел на замену в первом тайме вместо травмированного Поля Погба.

«Сейчас «Манчестер Юнайтед» не похож на команду. У них нет командного духа. У клуба много талантливых игроков, но им не хватает энергии. Рэшфорд сыграл как ребёнок, а Лингард вообще не соответствует уровню клуба», – сказал Кин в эфире телеканала Sky Sports.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» вчера вечером разгромно проиграл «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:4.