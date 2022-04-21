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Макларен близок к назначению ассистентом тен Хага в «МЮ»

21 Апреля 2022 • 16:53 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Юнайтед
2.02 3.55 3.60
23.04 14:30

Бывший наставник «Дерби Каунти» Стив Макларен близок к назначению на роль ассистента Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Telegraph, руководство «красных дьяволов» после долгих споров наконец согласилось пригласить англичанина на должность помощника главного тренера.

Напомним, что в начале десятых тен Хаг работал ассистентом Макларена в нидерландском «Твенте». Новый тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что англичанин поможет ему компенсировать отсутствие опыта и адаптироваться в АПЛ.

Тен Хаг присоединится к «Манчестер Юнайтед» по завершению чемпионата Нидерландов. До конца турнира осталось ещё 5 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Макларен Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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