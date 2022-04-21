Макларен близок к назначению ассистентом тен Хага в «МЮ»

Бывший наставник «Дерби Каунти» Стив Макларен близок к назначению на роль ассистента Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает The Telegraph, руководство «красных дьяволов» после долгих споров наконец согласилось пригласить англичанина на должность помощника главного тренера.

Напомним, что в начале десятых тен Хаг работал ассистентом Макларена в нидерландском «Твенте». Новый тренер «Манчестер Юнайтед» считает, что англичанин поможет ему компенсировать отсутствие опыта и адаптироваться в АПЛ.

Тен Хаг присоединится к «Манчестер Юнайтед» по завершению чемпионата Нидерландов. До конца турнира осталось ещё 5 матчей.