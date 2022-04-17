Тен Хаг определился со своим ассистентом в «Манчестер Юнайтед»

Наставник Эрик тен Хаг решил, кто будет его помощником после назначения в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщалось ранее, тен Хаг хотел видеть в этой роли Робина ван Перси, ныне работающего в молодёжной команде нидерландского «Фейенорда». Однако экс-форвард «Юнайтед» отказался от возвращения в Англию.

По сведениям The Mirror, помогать тен Хагу на посту рулевого «красных дьяволов» будет его нынешний ассистент Митчелл ван дер Гааг. Специалисты вместе работают в амстердамском «Аяксе» с лета 2021 года.

Ранее 50-летний ван дер Гааг работал главным тренером в нидерландских «Бреде» и «Эксельсиоре», а также возглавлял дубль «Аякса». В качестве игрока известен по выступлениям за «ПСВ», «Утрехт» и португальский «Маритимо».